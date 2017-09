Kocaeli’de otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi üzerinde seyir halinde olan S.O. yönetimindeki 35 AS 8168 plakalı otomobil, viraja hızlı girince kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir parmaklıları kırıp su kanalına düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri hafif yaralanan sürücü S.O., su kanalına düşen araçtan kendi imkanları ile çıktıktan sonra ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, otomobil vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı.