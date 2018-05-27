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27 Mayıs 2018 19:05

Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yoldan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki kadın, ağır yaralandı.

Kocaeli’de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

27 Mayıs 2018 19:05


Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yüzbaşı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan karşıya geçmek isteyen Şengül G.’ye (60) Yalova istikametinde hızla gelen Çiğdem İ. idaresindeki 41 E 4402 plakalı otomobil duramayıp çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şengül G., yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şengül G., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Şengül G., daha sonra İzmit’te bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.


Şengül G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücü Çiğdem İ. gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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