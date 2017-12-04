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04 Aralık 2017 14:09

Kocaeli’de parklarda periyodik bakım yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan oyun grupları ve spor ekipmanlarında düzenli olarak tadilat çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de parklarda periyodik bakım yapılıyor

04 Aralık 2017 14:09


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için kente dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırıyor. Zamanla tahribat gören ekipmanlar da periyodik olarak da tadilatları yapılıyor. Çalışmalar vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent genelinde bulunan 60 sorumluluk alanında 216 çocuk gurubu ve 103 adet spor aletinde tamirat ve bakım çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuştu.


Çalışmalar her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol edilen park ve bahçelerde aksaklıklar ekiplere bildiriliyor. Keşif çalışmasının ardından bütün aksaklıklar tek tek gideriliyor. Yapılan çalışmaların ardından çocuk parkları ve spor alanları eksiksiz olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.




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