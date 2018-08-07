Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 11:01

Kocaeli’de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin 5 ilçesinde ve İstanbul’da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli’de şafak vakti DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

07 Ağustos 2018 11:01

Operasyon anı ise polis kameralarında kaydedildi.


Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulunan ve örgüte eleman kazandırma çalışmalarına katıldığı belirlenen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli’nin İzmit, Darıca, Gebze, Dilovası ve Derince ilçeleri ile İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.


Polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen operasyonda şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen D.A., B.A., E.A., E.B., H.İ., O.M.I., R.T.L., Y.Ç., Y.E.S., M.S., E.K. A.B. M.Z.Y., T.K. ve M.Y. adlı şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç