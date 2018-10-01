Kocaeli'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Kocaeli'nin İzmit ve çevre ilçelerinde bir anda bastıran sağanak yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kocaeli'nin İzmit ve çevre ilçelerinde akşam saatlerinde anda başlayan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı.

Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağmur sonrasında iş yeri ve evlerde su baskınları oluşmazken, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yağışın yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada sağanak yağmur yağışının Çarşamba gününe kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi.