Kocaeli’de sanat, sokaklar ile buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan, “Kocaeli Güzelleşiyor” projesiyle Kocaeli genelindeki Kent Estetiği’ne yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında kentin önemli meydan ve bulvarlarına kent estetiğine katkı sağlamak amacıyla birçok resim çalışması yapılıyor. Gerçekleştirilen projenin devamında şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına da resim uygulama çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında İzmit E-5 üzerinde bulunan Mimar Sinan Köprüsü’nün güney bölümündeki boyama çalışmaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında il genelindeki meydan ve bulvarların uygun düz zeminlere resim uygulama çalışmaları daha önceden başlamıştı. Şimdi de projenin 2’nci etabı olarak şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına resim uygulama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehrimizin dikkat çekici önemli alanlarının estetik açıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.