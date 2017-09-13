Kocaeli’de sanayicilerle buluşan Bakan Ahmet Arslan:

4 milyar dolardan 59 milyar dolar dış ticaret hacmi yakalayan Kocaeli, 2023 hedeflerinde yüz milyarlarca dolar yakalayamazsa ülkemiz hedeflerini yakalayamaz” dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Eylül ayı meclis toplantısına katıldı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Bakan Arslan’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İlhan Bayram, il protokolü ve sanayiciler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Arslan, “14 yılda 2.4 milyar dolardan 59 milyar dolar dış ticaret hacmi yakalayan Kocaeli, 2023 hedeflerinde yüz milyarlarca dolar yakalayamazsa ülkemiz hedeflerini yakalayamaz” dedi.

Kocaeli’nin ulaşım ağının ortasında önemli bir konumda olmasının avantajından bahseden Bakan Arslan, “İstanbul’dan sonra yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin çoğunluğu Kocaeli’de. Kaldı ki sadece yabancı sermaye değil sanayi firmalarının yüzde 10’dan fazla olduğunu biliyoruz. Cengiz Topel Havalimanı’nın işletmeye açılmış olması şu anda sadece haftada 3 gün Trabzon’a uçuş var. Zaman zaman carter seferleri olmak üzere yurt dışına uçuşlar var. Biz de havayolu şirketleriyle konuşuyoruz. ‘Lütfen bu sayıyı arttırın. Sadece Trabzon’a değil başka yerlere de arttırın’ diyoruz. Ordu-Giresun olabilir, Samsun olabilir. İnşallah yakın zamanda Rize-Artvin bitecek. Bu konuda biz de sizler de çalışacağız. Lütfen sanayiciler de taşın altına elini koysun. En azından sizler de gidip bu konuda destek verebileceğinizi kendilerine iletin” diye konuştu.

“Kocaeli yüz milyarlarca dolar ticaret hedefine ulaşamazsa ülke de ulaşamaz”

Mevcut limanların atıl olan kapasitelerinin düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Bakan Arslan, “Kocaeli’de yaptığımız her bir yatırımın Kocaeli’nin, ülkemizin sanayisinin ve büyümesi açısından da geri dönüşünün çok hızlı olduğunu da biliyoruz. Kocaeli’de yılda 60 milyon ton yük helleçleniyor. Bunun çok daha fazla artması lazım. Buna bağlı olarak da limanların çok daha modern hale getirilmesi önemsiyoruz. Çünkü limanların büyütülmesiyle ilgili talep geliyor ama çok atıl kapasite var. Bunların belli bir orana gelmesi ve özellikle modernleştirmeye yönelik çalışmalar yönünde her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki 14 yılda 2.4 milyar dolardan 59 milyar dolar dış ticaret hacmi yakalayan Kocaeli, 2023 hedeflerinde yüz milyarlarca, sadece 100 değil, 200-250 milyar dış ticaret hacminden bahsediyoruz, inşallah onu yakalayacak. Çünkü Kocaeli bunu yakalayamazsa ülkemiz hedeflerini yakalayamaz” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, KSO’daki meclis toplantısının ardından Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.