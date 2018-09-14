Kocaeli'de şarbon iddiaları hakkında valilikten açıklama:

Kocaeli'de şarbon hastalığına iddiaları sonrası Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada iki farklı ilçede ölen 2 hayvanda hastalık tespit edildiği,hastanelere başvuran 27 kişiden 8'inin sonuçlarının temiz çıktığı açıklandı.

Kurban Bayramı'ndan itibaren sosyal medya, yazılı ve görsel medya üzerinden Kocaeli'de yayılan şarbon hastalığı vakalarının görüldüğü iddiaları üzerine Kocaeli Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün şarbon ile ilgili Kocaeli genelinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde Derince ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın kendi imkanlarıyla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne götürdüğü numunelerde şarbon hastalığı tespit edildiği raporunun Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi ile inceleme başlatıldığını açıklayan Kocaeli Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğüne bilgi verildiğini, İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı alınarak vak'anın görüldüğü mahalde Koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğu bildirildi. İşletme kesim cetvellerine ulaşılarak, risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesi yapıldığını açıklayan Kocaeli Valiliği mevzuat gereği şarbon aşısı temin edilerek, bölgede aşılama çalışmaları yapıldığını söz konusu işletmede kurban kestirdiğini beyan eden vatandaşların etlerinden ve bölgedeki diğer etlerden alınan, numunelerde hastalığa rastlanılmadığı duyuruldu.

2 hayvanda hastalık tespit edildi

Açıklamanın devamında Kocaeli'de 2 farklı ilçede bulunan 2 hayvanın ani ölümüne istinaden yapılan incelemeler sonucu, hastalık tespit edildiği, bu bölgelerde de idari ve fenni tedbirler alındığının ifade edildi. İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına ihbar edilen ve olası şarbon vakaları, ivedi olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirildiği ve vatandaşların kurban etlerinden alınan numunelerde yapılan incelemelerde şarbon hastalığı tespit edilmediği belirtildi.

8 kişinin sonuçlarının temiz, 11 kişinin sonucu bekleniyor

Kurban Bayramı'ndan itibaren 27 kişinin şarbon şikayeti ile hastenelere başvurduğunu duyuran Kocaeli Valiliği, akciğer ve bağırsak şarbon şüpheli vak'a başvurusunun olmadığını, hastalık şüphesi ile başvuruda bulunan 27 kişiden 9 kişi hakkında incelemeye gerek duyulmazken, 8 kişinin sonuçlarının temiz çıktığı, 11 kişinin sonucunun beklendiğini belirterek konunun titizlikle takip edildiğini açıkladı.