Kocaeli’de sıcaklar yerini sağanak yağmura bıraktı

Yurdun genelinde beklenen yağmur, Kocaeli’de de başladı. Sabahın ilk saatlerinde ara ara görülen yağmur, öğle saatlerinde sağanak şeklinde yağmaya devam ederken, denizde kuvvetli rüzgar kendini hissettirmeye başladı. Kocaeli’de yağışların şiddetli rüzgar ile kuvvetli bir şekilde süreceği öğrenilirken, 25 Kasım Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlar uyardı: Sele sebep olabilir

Görülen kuvvetli yağışların ani sel, su baskınlarının ve trafikte aksamalara sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar ise vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.