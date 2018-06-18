Kocaeli’de silahlı kavga: 1 ölü

Kavga esnasında silahla vurulan Nihat Öztürk hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kandıra ilçesi Araman Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Nihat Öztürk ile İ.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu İ.K., Nihat Öztürk’e yakın mesafeden 3 el ateş etti. Karın bölgesine ve ayağına isabet eden kurşunlar ile birlikte yere yığılan Öztürk, olay yerine gelen ambulans ile Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın şüphelisi İ.K. ise olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaynarca’nın Hataplı Köyü’nde ikamet eden ve bir petrol ofisinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Öztürk, evli ve 2 çocuk babasıydı. Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.