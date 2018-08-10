Kocaeli’de sivrisinekle mücadele sürüyor

Kocaeli’de son günlerde yoğun bir şekilde görülen ve vatandaşları rahatsız eden sivriseneklerle mücadele için Büyükşehir bünyesinde ekip kuruldu. İl genelinde çalışmalarını sürdüren Sağlık ve Sosyal Hizmetlere bağlı 16 ekip, akşam başlayan ve gece geç saatlere kadar süren çalışma ile İzmit ilçesinin tüm mahalleleri ilaçladı.

16 ekip gece saatlerine kadar ilaçlama yaptı

Mevsimin yağışlı geçmesi sonrasında üreme ortamları artan sivrisineklerin üremesinde de bu yıl artış gözlemleniyor. Sivrisineklerin artması sonucunda ısırma vakalarının çoğalmasıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, sivrisinek yoğunluğunun görüldüğü İzmit ilçesinde gece boyunca araçlarla ilaçlama yaptı. Ekipler 16 grup halinde gösterdikleri özverili çalışmayla İzmit’in tüm mahallelerini bir gecede ilaçladı.

Üreme yerleri kaldırılmalı

Sivrisinek üremelerinin önüne geçmek için vatandaşların da dikkatli olması gerektiğini dile getiren ekipler, üremeye olanak sağlayan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya sık sık biriken suların değiştirilmesi konusunda uyarılarda bulundular. Ekipler, hayvan su yalaklarının ve çeşmelerin çevresindeki göllenmelerin giderilmesi ve bunların akar hale getirilerek kokuşmanın önüne geçilmesinin de önem arz ettiğini ifade ettiler.

Yıl boyunca ilaçlama

Ev, bina, ahır ve ağılların atık ve kanalizasyon giderlerinin kapalı sisteme bağlanması vektörel üremelerin önlenmesinde kalıcı çözüm olarak belirtiliyor. Öte yandan 2018 yılı Temmuz ayı dahil olmak üzere 7 bin 796 hektar sulak alanda ilaçlama çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında 204 bin 109 adet kova-bidon, 17 bin 931 adet ahır ve 118 bin 507 adet yeraltı birikintisine müdahale edildi.