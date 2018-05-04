Kocaeli’de sokak ortasında silahlı kavga: 1 yaralı

Sesleri duyarak olay yerine gelen polis, tartıştığı kişiyi vuran şahsı etkisiz hale getirdi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen V.T. ile M.U. ve M.U.’nun yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde ortasında tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile şahıslar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada tabancasını çıkartan M.U., V.T.’ye art arda 3 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan birisi V.T.’nin ayağına isabet etti. V.T., yaralanırken, silah seslerini duyan bir polis memuru koşarak olay yerine geldi. Olay yerine gelen polis, M.U.’yu yakalayarak gözaltına aldı. M.U.’nun yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahıs ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından V.T., Kocaeli Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.