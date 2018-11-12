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Kocaeli'de son 10 yılın en büyük oto hırsızlığı operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli Emniyeti tarafından 20 ilde yapılan operasyonda, perte çıkmış araçların şase numaraları takılarak satılmaya çalışılan piyasa değeri 10 milyon TL değerinde 100’yakın çalıntı araç ele geçirildi.

Kocaeli Emniyeti tarafından 20 ilde yapılan operasyonda, perte çıkmış araçların şase numaraları takılarak satılmaya çalışılan piyasa değeri 10 milyon TL değerinde 100'yakın çalıntı araç ele geçirildi. Yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü son 10 yılın en büyük oto hırsızlığı operasyonlarından birine imza attı. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ot Hırsızlık Büro Amirliği, saha çalışmaları sırasında perte çıkmış araçların şase numaralarını kullanarak yüzlerce çalıntı aracı satan bir çeteyi takibe aldı. “Düzenbazlar” isimli çeteyi 6 ay takibe alan polis ekiplerince 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan 100'e yakın çalıntı araç ele geçirildi.



Pert Oto operasyonunda 10 milyon TL'lik çalıntı araç yakalandı


Yapılan “Pert Oto” operasyonunda çete üyesi oldukları belirlenen 9 kişi gözaltına alınırken, 20 ilde de yapılan aramalarda 100'e yakın araç ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ele geçirilen araçlar ise emniyet otoparkına çekildi.


Gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevke edilecek


Ele geçirilen araçlar ise havadan görüntülenirken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilecek.

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