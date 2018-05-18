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18 Mayıs 2018 11:30

Kocaeli’de son bir ayda 2 bin 724 konut satıldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de konut satışları Nisan ayında yüzde 9,9 azalırken, Kocaeli’de ise son bir ayda 2 bin 724 konut satıldı.

Kocaeli’de son bir ayda 2 bin 724 konut satıldı

18 Mayıs 2018 11:30


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı konut satış oranlarını açıkladı. TUİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2018 Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 414 konut satışı ile yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 352 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 6 bin 418 konut satışı yüzde 6,2 pay ile İzmir izlerken Kocaeli’de ise Nisan ayında 2 bin 724 konut satıldı.


Türkiye genelindeki konut satışlarında meydana gelen azalma Kocaeli’de de etkisini hissettirdi. 2017 Nisan ayında Kocaeli’de 3 bin 330 konut satılırken, bu yıl Nisan ayında satılan konut sayısı 2 bin 724 oldu. Kocaeli’de bir ay içerisinde satılan konutların 756’sını hipotekli konutlar kapsarken 2017 yılı içerisinde satılan konut sayısı ise 11 bin 419 oldu. Kocaeli, 2 bin 724 konut sayısı ile Türkiye genelinde yüzde 2,64’lük paya sahip oldu.




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