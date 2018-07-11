Kocaeli’de son bir yılda 3 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Doğu illerinden İstanbul’a ve Avrupa’ya uyuşturucunun geçiş güzergahları arasında kilit bir nokta olan Kocaeli’de polis ve jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Şüpheli şahısları ve araçları adım adım takip eden ekiplerce son bir yılda yapılan bin 115 operasyonda, uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. 29 Haziran 2017 ve 5 Temmuz 2018 tarihleri arası yapılan operasyonlarda 2 ton 57 kilo eroin, 681 kilo 385 gram esrar, 3 kilo 714 gram sentetik kannobinoid maddesi, 10 bin 247 uyuşturucu hap, 164 gram kokain maddesi, 2 kilo 987 gram metamfetamin, 28 gram afyon sakızı, 20 bin 204 kök kenevir, 426 litre asetik anhidritin ele geçirildi.

2 bin 990 şüpheliden 590’ı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan başarılı operasyonlarda 2 bin 990 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslardan ise 590’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınanlardan 2 bin 261 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başarılı operasyonlar hakkında açıklama yaparak uyuşturucu ile mücadele konusuna büyük önem verdiklerini belirten Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, bu mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar yapıldığını ifade etti. Uyuşturucu ve kaçakçılığının önlenmesi amacıyla güvenlik birimlerinin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Aksoy, madde bağımlılarının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi, istihdam edilmesi ve bağımlıların topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmaların yapıldığına da vurguladı. Vali Aksoy, uyuşturucu bağımlılığının sadece çocukları ve gençleri değil, neredeyse tüm insanlığı tehdit ettiğini sözlerine ekledi.

Uyuşturucunun Kocaeli’de iki boyutunun olduğunu söyleyen Vali Aksoy, Kocaeli içerisinde uyuşturucu kullananlar ile Kocaeli üzerinden transit geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğunu ve her iki yönde de güvenlik birimlerinin büyük bir hassasiyetle ve başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğünü belirtti. Aksoy, güvenlik birimlerinin tedbirleri ile bu suçu işleyenlerin rahat hareket etmesinin önlendiğini ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Vali Aksoy, mutlaka anne ve babaların, eğitmenlerin çocuklara ve gençlere sahip çıkarak, onları uyuşturucu konusunda bilgilendirmesinin önemine de değindi.

Vali Aksoy’dan emniyet birimlerine teşekkür

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy son olarak da uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, sürdürülen bu mücadelede gösterdikleri üstün gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.