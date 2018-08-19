Kocaeli’de sürücüler ve çocuklarına “Kırmızı düdük” uyarısı

İçişleri Bakanlığı’nca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik kurallarına farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” uygulaması Kocaeli’de de devam ediyor. Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban da Karatepe ilçesi D-100 Karayolu Uzunçiflik mevkiinde oluşturulan kontrol noktasındaki trafik uygulamasına katıldı. Uygulamaya Balaban’ın yanı sıra, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili ve Asayişten Sorumlu Emniyetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Karatepe İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Bölge Trafik Şube Müdürü Cüneyt Akkaya katıldı.

Kontrol amaçlı durdurulan araçlardaki sürücü ve çocuklarla sohbet eden Vali Vekili Balaban, sürücülerin trafik kuralarına uyması konusunda uyarıda bulundu. Çocuklara kırmızı düdük ve trafik kurallarının yer aldığı broşürler dağıtan Balaban, çocuklardan araç kullanan anne ve babalarını kurallar konusunda kırmızı düdükle uyarmasını istedi.

Yapılan uygulamanın ardından konuşan Vali Vekili Balaban, Kocaeli genelinde denetimlerin devam ettiğini belirterek, “Burada yaptığımız çalışma bayram süresince devam edecek. Muhtelif noktalarda bayram süresince denetleme yapılacak. Bu denetlemelerde aynı zamanda şoförlerimize yolcularımıza gerek daha huzurlu daha sağlıklı ve hedefledikleri hedeflere sağ salim ulaşmamızı sağlayacak önerilerde de bulunacak. Bir kırmızı düdük projemiz var. Burada çocuklarımız aynı zamanda anne ve babalarının kullandıkları araçta bir müfettiş gibi, onlar trafik kurallarına uymadıkları zaman düdüğü çalmak suretiyle anne ve babalarını ve şoförleri uyaracaklar. Tabii biz istiyoruz ki bu bilinçlenme en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün vatandaşlarımızı en küçüğünden en büyüğüne kadar herkesi kapsaması. Çünkü bir hedefe ulaşmak için sağ ve salim olmamız lazım. Yoksa sevdiklerimize giderken onlar acıyla bizlerin cenazelerine gelmesin” dedi.