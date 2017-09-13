Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 15:49

Kocaeli’de tarla yolları kent yollarını aratmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kırsal bölgelerde bulunan tarlaların yollarını düzenleyerek çiftçilerin ürünlerini daha kolay taşımasını sağlıyor.

Kocaeli’de tarla yolları kent yollarını aratmıyor

13 Eylül 2017 15:49


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle tarım arazisi yollarının yapımı için büyük bir hizmet seferberliği başlattı. Yolların iyileştirilmesi ile birlikte, mahsulün tarlada kalması önlenerek çiftçilerin ürünleri daha kolay ve hızlı olarak şehre ulaştırılıyor. Bu kapsamda Kandıra, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki kırsal bölgelerde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, “Kırsal bölgelerde kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla köy yolları da kent merkezindeki mahallelerden farksız olacak” ifadelerini kullandı.


Kırsal bölgelerdeki vatandaşlar ise tarlalarına rahatlıkla ulaşıp ürünlerin taşıyabildiklerini belirttiler. Yolların genişlediğini de belirten vatandaşlar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen ekiplere teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç