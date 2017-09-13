Kocaeli’de tarla yolları kent yollarını aratmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle tarım arazisi yollarının yapımı için büyük bir hizmet seferberliği başlattı. Yolların iyileştirilmesi ile birlikte, mahsulün tarlada kalması önlenerek çiftçilerin ürünleri daha kolay ve hızlı olarak şehre ulaştırılıyor. Bu kapsamda Kandıra, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerindeki kırsal bölgelerde yol yapım çalışmaları gerçekleştirildi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, “Kırsal bölgelerde kısa sürede tamamlanacak çalışmalarla köy yolları da kent merkezindeki mahallelerden farksız olacak” ifadelerini kullandı.

Kırsal bölgelerdeki vatandaşlar ise tarlalarına rahatlıkla ulaşıp ürünlerin taşıyabildiklerini belirttiler. Yolların genişlediğini de belirten vatandaşlar, başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere emeği geçen ekiplere teşekkür ettiler.