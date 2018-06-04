Hastaneye girmeleri polis ekiplerince engellenen acılı baba Cabbar Ömeroğlu, "Ben bir aydır yanıp tükendim" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gören 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, 7 Mayıs’ta yediği tavuklu pilavdan sonra halsizlik ve mide rahatsızlığı şikayeti ile Kocaeli Devlet Hastenesi’ne gitti. Kocaeli Devlet Hastenesi’nde Acil Poliklinik’te tedavi edilen Ömeroğlu’na gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Yapılan tetkiklerin ardından Ömeroğlu taburcu oldu. Evine dönen genç, bir kez daha fenalaşınca 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından tekrar aynı hastaneye kaldırılan Ömeroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatının kaybeden genç memleketi Bursa’da toğrağa verildi.

Acılı baba oğlunun fotoğrafına bakarak hasret gideriyor

Yaşanan olaydan yaklaşık bir ay sonra ölen gencin ailesi ve arkadaşları hastane önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Çocuklarını tedavi eden doktorun ihmalinin olduğunun ifade eden acılı aile, yaşanan olayın sorumlularının bir an önce cezalandırılması gerektiğini ifade etti. Acılı baba Cabbar Ömeroğlu’ oğlunun fotoğrafına bakarak hasret gideriyor.

"Ben bir aydır yanıp tükendim”

Acılı baba Cabbar Ömeroğlu, “Benim çocuğum niye burada 12 saat 24 saat kontrol altında kalmadı. O sorunun cevabını arıyorum. Ondan ölmüş bundan ölmüş beni bu ilgilendirmiyor. Neden zehirlenmiş bir çocuk müşahade altında tutulmadı. Çocuk zehirlendim diye geliyor. 2 saat burada serum takıyorlar. Reçeteyi veriyor, git eczaneden ilaçları al diyor. Bu çocuk kusuyor, ateşi var bunu niye gönderiyorlar. Dünya’nın başka yerinde böyle bir şey görülmüş mü? Zehirlenen bir insanı nasıl eve gönderirsin? Hastane de bana konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. O doktorun diplomasından da şüpheliyim. Ben bir aydır yanıp tükendim” dedi.

Konuşmanın ardında toplanan kalabaklık grup hastanenin içine girmeye çalışınca polis ve güvenlik ekipleri kalabalığa müdahale etti. Güvenlik görevlileri tarafından hastanenin girişi sedye ile kapatıldı. Yapılan konuşmaların ardından ikna olan grup dağıldı. 25 yaşında hayatını kaybeden Hayrettin Ömeroğlu’nun kesin ölüm nedeni ise daha önce yapılan otopsi raporu ile belirlenmesi bekleniyor.