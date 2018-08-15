Kocaeli’de terör operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Kuzey Irak kırsalında eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ile A.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.