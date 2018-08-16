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16 Ağustos 2018 17:22

Kocaeli’de terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2’si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli’de terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2018 17:22


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda Kuzey Irak kırsalında eğitim gören ve yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen S.E. ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen M.T. ile A.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan terör propagandası yapan M.T. ile A.Ş.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, S.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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