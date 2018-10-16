Kocaeli'de tır 2 yolcu otobüsüne çarptı: 1'i ağır 8 yaralı

100 karayolu Gebze-Çayırova sınırında meydana gelen ve 2 yolcu otobüsü ile 1 tırın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza gece 05.00 sıralarında D-100 Karayolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzzet Baykal idaresindeki 45 HY 476 plakalı tır İstanbul istikametinde seyir halinde olduğu esnada Çayırova TEM Bağlantı Yoluna girmek üzere sağ şeride geçti. O esnada sürücüleri öğrenilemeyen 60 HT 115 ve 54 LB 132 plakalı 2 yolcu otobüsü, Çayırova D-100 karayolu kenarında yolcu indirmek için durdu. Otobüslerin durduğunu fark etmeyen tır ise iki otobüse arkadan çarptı. Kazada araç içinde sıkışan tır sürücüsü ve otobüslerdeki 7 kişi de yaralandı.

Kazanın şoku ile otobüslerden inen yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla sıkışan sürücü ve diğer yaralılar araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet ve Darıca Farabi Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Yaralılardan tır sürücüsü İzzet Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya karışan otobüslerdeki yolcular, başka araçlarla gidecekleri yere gönderildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.