Kocaeli’de torbacı operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Satıcıları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs günü Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Operasyonlar neticesinde 71 kişi gözaltına alınırken, 41 kişi uyuşturucu kullanmaktan işlem görüp serbest kalmış, 30 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından dün Körfez Adliyesi’ne sevk edilmişti. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan 26’sı tutuklanırken 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kalan 2 kişinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.