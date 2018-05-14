Kocaeli’de torbacı operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Satıcıları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs günü Körfez, Derince ve İzmit ilçelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 200 polisin katıldığı ve polis kameralarınca kaydedilen operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 30 şahıs ile kullanıcı olduğu belirlenen 41 kişinin aralarında olduğu 71 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 3 kilo 79 gram eroin, 93 adet extacy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 41’ine uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakılırken, torbacı olduğu iddia edilen 30 şahıs ise işlemlerinin ardından Körfez Adliyesine sevk edildi.