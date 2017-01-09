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09 Ocak 2017 11:53

Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

Kocaeli’de trafik kazası: 1 yaralı

09 Ocak 2017 11:53

Kocaeli’de kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin, yan yoldan karşıya geçmek isteyen başka bir otomobile çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Olay, İzmit ilçesine bağlı D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, kırmızı ışıkta duramayan 41 R 3329 plakalı otomobil sürücüsü Orhan Apa, yan yoldan karşıya geçmek isteyen Orhan Aydoğan idaresindeki 41 GN 559 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen 112 acil ekipleri, hafif yaralanan sürücüye olay yerinde müdahalesini yaptı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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