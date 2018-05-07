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07 Mayıs 2018 14:46

Kocaeli’de üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, üniversite öğrencisinin gittiği Kocaeli Devlet Hastanesinden taburcu edilmesinden sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği olayla ile ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’de üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı

07 Mayıs 2018 14:46


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde eğitim gören üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), akşam saatlerinde halsizlik ve mide rahatsızlığı şikayeti ile Kocaeli Devlet Hastenesine gitti. Kocaeli Devlet Hastenesinde acil poliklinikte tedavi edilen Ömeroğlu’na gıda zehirlenmesi teşhisi konulmuş, kendini iyi hisseden genç ardından da taburcu edilmişti. Evine dönen genç, bir kez daha fenalaşınca 112 acil yardım ekiplerinden yardım istemiş, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından tekrar aynı hastaneye kaldırılan Ömeroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayrettin Ömeroğlu’nun cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından yaşadığı Bursa’nın Gürsu ilçesine gönderilirken, Kocaeli İl sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.




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