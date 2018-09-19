Kocaeli'de uygunsuz avlanan 266 ton deniz mahsulü yakalandı

Kocaeli'de yapılan denetimlerde Su Ürünleri Kanununa uygun olmayan 266 ton 758 kilo su ürününe el koyulurken, ürünlerle ilgili olan kişi ve firmalara 338 bin 581 tl para cezası kesildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yıl boyunca il sınırlarında toptan ve perakende su ürünleri satış yerleri, su ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri depoları, yol güzergahları ve iç sularda kontrol ve denetimler gerçekleştirildi. 1 Ocak- 17 Eylül tarihleri arasında yapılan bin 590 denetimde Su Ürünleri Kanununa aykırı avlanmış 266 ton 758,9 kg su ürününe el konularak, kusurlu görülen kişi ve firmalara toplamda 338 bin 581 TL idari para cezası kesildi.