Kocaeli'de uyuşturucu madde aldığı iddia edilen genç öldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştığı iddia edilen 19 yaşındaki genç ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece arkadaşları ile kaldığı evde bonzai kullandığı iddia edilen 19 yaşındaki Mehmet Ali B. sabah yatağında ölü bulundu. Gencin cansız bedeni ile karşılan arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ali B. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ali B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Mehmet Ali B.'nin cansız bedeninin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Merkezine gönderileceği bildirildi. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri Mehmet Ali B. ile birlikte evde bulunan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.