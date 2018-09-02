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02 Eylül 2018 17:17

Kocaeli’de vatandaşlara 1 ton ücretsiz Maraş dondurması dağıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2.

Kocaeli’de vatandaşlara 1 ton ücretsiz Maraş dondurması dağıtıldı

02 Eylül 2018 17:17

’si düzenlenecek olan Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında farklı şehirlerde vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtılıyor. Kocaeli’de dağıtılan 1 ton bükme Maraş dondurması için sıraya giren vatandaşlar, hem serinledi hem de dondurmacıların gösterisi ile eğlendi.


Bu yıl 14-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında farklı illerde 50 ton ücretsiz bükme Maraş dondurması dağıtmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin dondurma tırı Kocaeli’ne geldi. İzmit ilçesinde bulunan Seka Park’ta vatandaşlarla buluşan dondurma tırı, 1 ton bükme Maraş dondurması dağıttı. Kocaelileri ücretsiz Maraş dondurması ile buluşturan etkinliğe katılan Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da satırla dondurma keserek tadına baktı. Etkinlikte sırada bekleyen yüzlerce vatandaşa 1 ton dondurma dağıtıldı. Sırada sabırsızlıkla dondurma alabilmek için bekleyen vatandaşlar, dondurmacıların gösterisi ile eğlendi.


Kocaeli Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, “Maraş dondurmasını burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Maraş dondurmasının her zaman gündemde olması gerekiyor. Herkese afiyet olsun” dedi.


Maraş dondurmasından tadan vatandaşlar da çok beğendiklerini ifade ederek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.




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