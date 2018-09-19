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Kocaeli'de vatandaşları uyutmayan abartı egzozlu araçlara 146 bin 170 TL ceza kesildi

Kocaeli’de son 3 ayda yapılan denetimlerde, trafikte yaptıkları hareketler, egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran abartı egzoz takılı araç sürücülerine 146 bin 170 TL ceza keserken 197 aracı da trafikten men edildi.

Kocaeli'de son 3 ayda yapılan denetimlerde, trafikte yaptıkları hareketler, egzozlarından çıkan seslerle gece saatlerinde vatandaşların uykularını kaçıran abartı egzoz takılı araç sürücülerine 146 bin 170 TL ceza keserken 197 aracı da trafikten men edildi. Ceza kesilen sürücüler, ceza yazan polislere yardımcı olmak amacı ile fenerle ışık tuttu.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisler vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler doğrultusunda son 3 ay içerisinde başta İzmit Yahya Kaptan mevkii, Mehmet Ali Paşa ve Üçyol mevkii, Derince, Körfez ilçeleri ile Gebze Hacı Halil, Sultan Orhan, İnönü Mahallesi ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde harekete geçti.


622 araç sürücüsüne 146 bin 170 TL para cezası kesildi


Vatandaşlardan gece saatlerinde vatandaşların “Sesten uyuyamıyoruz” şikayeti üzerine, ihbarların geldiği bölgelerde kontrollerini yoğunlaştıran ekipler, ses ve gürültü çıkartan, trafik akışını ve düzenini bozan araç sürücülerini durdurarak işlem yaptı. Yapılan kontrollerde 622 araç sürücüsüne 146 bin 170 TL para cezası kesilirken, 197 araç da trafikten men edildi.


Kendilerine ceza kesen polis memuruna fenerle ışık tuttular


Öte yandan, gece saatlerinde İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde yapılan kontroller sırasında durdurulan abartı egzoz takılı araç sürücülerine para cezası kesildi. Polis aracının arkasında ceza makbuzu dolduran polisi gören sürücüler, yardım etmek amacıyla polis memuruna fenerle ışık tuttu.

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