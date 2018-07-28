Kocaeli’de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Darıca-Eskihisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinden Eskihisar’a gitmekte olan Y.A. yönetimindeki 06 GFT 52 plakalı otomobil, aşırı hız sonucu virajı alamayarak takla attı. Bir binanın demir korkuluklarına çarparak duran otomobil, son anda 12 metre yükseklikten düşmekten kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla Darıca Farabi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.