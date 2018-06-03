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03 Haziran 2018 15:57

Kocaeli’de yasa dışı kumar operasyonu: 35 kişiye 9 bin 65 TL ceza kesildi

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de 205 polisle yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen yerlere yapılan baskında kumar oynatan 5 işletmeci ve kumar oynayan 35 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli’de yasa dışı kumar operasyonu: 35 kişiye 9 bin 65 TL ceza kesildi

03 Haziran 2018 15:57

Şahıslara 9 bin 65 TL ceza kesildi.


Türkiye genelince eş zamanlı olarak düzenlenen “Kumar ve Tombala Uyguması” kapsamında Kocaeli’de de 205 polisin katılımıyla operasyon yapıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı 47 ekiple düzenlenen operasyonlarda Kartepe, Körfez, Dilovası ve Gölcük’te kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yerine suçüstü yapıldı.


Operasyonda ‘Kumar Oynanması için yer temin ettiği belirlenen 5 iş yeri sahibi hakkında adli işlem uygulanırken, kumar oynayan 35 kişiye ise 9 bin 65 TL para cezası kesildi. 5 iş yerinde kumardan kazanıldığı belirlenen bin 180 TL’ye ise el konuldu. Kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yeri hakkında kapalı alanda sigara içirmekten tutanak tutulan operasyonda 8 kişiye ise kapalı alanda sigara içmekten 992 TL ceza kesildi.




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