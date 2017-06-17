Kocaeli’de yasa dışı kumar oynayanlara ceza yağdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinden oluşturulan 60 ekip ve 257 personel tarafından gerçekleştirilen uygulamada 3 bin 104 kişi sorgulandı. 136 kahvehane ve 7 dernek kontrol edildi. 2 kahvehanenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Operasyonda tombala oynatıldığı belirlenen 2 kahvehaneye suçüstü yapılarak, işletmeciler hakkında yasal işlem yapıldı. Kumar oynayan 24 şahıs hakkında toplam 5 bin 448 TL idari para cezası uygulanan operasyonda 300 TL kumar parası, 22 adet tombala kartı ile 121 adet oyun pulu ele geçirildi. Operasyonda ayrıca bir kahvehanede sigaramatik ve 1 hediyematik ele geçirilirken, 1 işletmeci hakkında da ’1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt, Vb. Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi nedeniyle 6 iş yerine, standart dışı “Sigara İçilmez" tabelası bulundurmaktan 1 iş yerine tutanak tanzim edildi. Kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 2 şahsa 109’ar TL’den toplam 218 TL ceza kesildi. Kimlik bulundurmayarak kimliği ile ilgili bilgi vermekten kaçınan 1 şahsa ilgili kanun maddeleri uyarınca 109 TL idari para cezası uygulandı. Basit yaralama, karşılıksız yararlanma ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından aranan 5 şahıs yakalandı.