Kocaeli'de yaz sezonu boyunca bin 776 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'de yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bin 776 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi KOSKEM bünyesinde görev yapan cankurtaranların sahil nöbeti sona erdi. 9 Haziran'dan bu yana Kocaeli sahillerinde boğulma vakalarına karşı göre yapan KOSKEM cankurtaranları sezonu kayıpsız kapattı. 2018 yılı yaz sezonu içerisinde kısa adı KOSKEM olan Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi tarafından Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Marmara ve Karadeniz sahillerinde 10 bölgede haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti verildi. Sahillerde Büyükşehir bünyesinden ve STK'lardan oluşan 180 kişilik ekip görev yaptı.

Haftanın 7 günü sahillerde vatandaşları adım adım izlediler

Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, 2009 yılı itibari ile haftanın 7 günü Kandıra Cebeci, Kumcağız, Miço (Kadınlar Plajı), Kerpe, Sarısu Seyrek, Bağırganlı, Karamürsel-Altınkemer sahilinde, Darıca-Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı'nda çalışmalarına devam etti. Sezon öncesi cankurtaranlık çalışmalarında dünya standartları, Mavi Bayrak kriterleri ve TSSF'nin standartlarına uygun olarak Kocaeli sahillerinde görev alacak tüm cankurtaranlar profesyonel eğitmenler tarafından havuz eğitiminden geçirildi. Cankurtaranlık belgesi olmayan ya da süresi geçen personele ve gönüllülere bronz ve gümüş cankurtaranlık bröveleri aldırıldı.

Su kazaları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı

2018 yaz sezonu için Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde ilgili kamu kurumlarıyla, hazırlıklar hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sezon başında ilk iş olarak tüm sahil bölgelerinde halkı bilgilendirme ve uyarı bilgileri içeren tabelalar dikildi. Üzerlerine 2 adet 50'şer metre ipli can simitleri asıldı. Görev alanı içerisinde olan tüm sahillerde emniyet şeridi (mantarlama) yapıldı. Ayrıca görev alanı dışında kalan Paşaağzı, Kovanağzı ve Sapanca Gölü etrafında kıyı mantarlama yapıldı. Sahillerde su kazaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönemi boyunca çalışılan bölgelerde dağıtımı yapıldı.

2018 yılında bin 776 kişi kurtarıldı

Su kazaları engelleme hizmetleri sayesinde boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan sayısında artış gözlemlendi. Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı, Büyükşehir tarafından verilen cankurtaranlık hizmeti sonucunda tek hanelere düştü. 2018 yılı yaz sezonunda bin 776 kişi kurtarıldı. 2005 yılından bugüne kadar toplam kurtarma sayısı 9 bin 247'ye ulaştı. 2018 yılı yaz sezonu boyunca 811 kişiye ambulans sağlık hizmetleri sunuldu.

Görev yapan kurum ve STK'lar

Sahillerde yapılan çalışmalarda Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına, Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik Şube Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kefken Ada Tahlisiye Bot İstasyonu Kaptanlığı, Gönüllü İtfaiyeciler, AKUT Arama Kurtarma Kocaeli Şubesi, Mahalle Afet Gönüllüleri Kocaeli Şubesi, Mercan Yüzme Spor Kulübü, K.İ.S.A Kocaeli Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Kocaeli Yüzme Kulübü de destek verdi.