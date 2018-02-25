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25 Şubat 2018 11:09

Kocaeli’de yeni mezbaha çalışmaları başladı

İzmit Solaklar’da yapılan yeni mezbaha binasının temel uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Kocaeli’de yeni mezbaha çalışmaları başladı

25 Şubat 2018 11:09


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından İzmit Solaklar mevkiindeki yeni mezbaha inşa ediyor. Eski mezbaha binasının yanında yapılanan yeni bina, kesim için gerekli olacak tüm modern teknik donanıma sahip olacak. Yeni bina hizmete girdiğinde eski bina yıkılacak. Yapının çevre istinat perde kazısı ve betonarme imalatları sürüyor. Hayvanların tutulduğu padok kısmının su basman perde betonarme imalatı devam ediyor. Mezbaha kısmının ise temel kazısı gerçekleştiriliyor.


Mevcut mezbahanın olduğu parselde yapılan yeni mezbaha binası toplam 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip. Yapının içerisinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı ile yana şutlamalı sistemli 200 büyükbaş ve 200 küçükbaş için kesimhane yeri bulunacak. Ayrıca mezbahada 900 metrekare soğuk hava depoları bulunacak. Yapıda idari birimler, personel soyunma odaları, 50 kişilik seyir tribünü de yer alacak. 2 katlı olarak projelendirilen binanın çatısı çelik konstrüksiyon üzeri ise sandviç panel kaplama şeklide yapılacak.




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