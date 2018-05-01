Diğer
Kategoriler
01 Mayıs 2018 14:10

Kocaeli’de yol çizgileri yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha rahat seyahat etmeleri amacıyla yollarda emniyet çizgilerini yeniliyor.

Kocaeli’de yol çizgileri yenileniyor

01 Mayıs 2018 14:10


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, kent genelinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeni yapılan yollarda ve kent genelinde zamanla silinmiş çizgiler için yatay işaretleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Uygulamalar İzmit, Gebze, Gölcük, Kandıra, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde sürdürülüyor.


Çalışma kapsamında 2018 yılı içerisinde Kocaeli kent genelinde 35 bin metrekare soğuk yol çizgisi, 25 bin metrekare termoplastik yol çizgisi ve 5 bin metrekare çizgi imalatı yapıldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, araç ve yayaların daha güvenli, konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için yollarda hız kesici, yaya geçidi çizgileri, profil atlama ve ok işaretleme çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ile yollara 57 bin metrekare soğuk yol çizgisi, 57 bin metrekare termoplastik yol çizgisi, 3 bin metrekare profil atlama, 31 bin metrekare 2 mm yaya geçiş çizgileri, 13 bin metrekare 3 mm hız kesici çizgiler uygulanıyor. Çalışma ile yaklaşık 130 kilometrelik yol kesimi işaretleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
25
°
C
Sisli
  • Çarşamba
    Sisli
    25°C
  • Perşembe
    Sisli
    30°C
  • Cuma
    Sisli
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç