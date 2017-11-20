Kocaeli’de yollar bakım ve onarımdan geçirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de 2018’in ilkbahar ayları için şimdiden çalışmalara başladı. Kandıra, Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük gibi birçok ilçenin yol bakım ve onarım çalışmaları için ihale süreci başlıyor. Bu kapsamda “Kandıra İlçesi Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 4 Aralık ve “Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük İlçeleri Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 1 Aralık’ta tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli’nin en dağlık ve yoğun kar yağışının yaşandığı Kandıra ilçesinde, kış mevsimiyle birlikte yollarda bozulmalar yaşanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin bitmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımını yapmayı planlıyor. Bu kapsamda 4 Aralık 2017 tarihinde Kandıra ilçesi yolları bakım ve onarımı için ihalesi yapılacak. Planlanan çalışmalarda 2 bin metrekare parke, bin metreküp beton yol, 3 bin metreküp Taş Duvar, 3 bin metreküp Hendek Kaplama, bin metreküp baskı beton kaldırım ve 30 km kanal temizliği işleri yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinin yanında diğer tüm ilçelerde de kış mevsimi sonrasında yol bakım ve onarım yapım işleri yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde asfalt yama ve serim yapım işleri için 1 Aralık 2017 tarihinde ihale yapılacak. Planlanan çalışmalarda 35 bin ton asfalt serimi, 10 bin ton asfalt yama ve 12 bin ton plentmiks temel işleri yapılacak.