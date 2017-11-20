Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 12:14

Kocaeli’de yollar bakım ve onarımdan geçirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminden sonra Kocaeli’de yapılacak yol bakım ve onarım işleri için hazırlık yapıyor.

Kocaeli’de yollar bakım ve onarımdan geçirilecek

20 Kasım 2017 12:14


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de 2018’in ilkbahar ayları için şimdiden çalışmalara başladı. Kandıra, Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük gibi birçok ilçenin yol bakım ve onarım çalışmaları için ihale süreci başlıyor. Bu kapsamda “Kandıra İlçesi Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 4 Aralık ve “Başiskele, Kartepe, Karamürsel, Gölcük İlçeleri Yolları Bakım ve Onarım Yapım İşi” ihalesi 1 Aralık’ta tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Kocaeli’nin en dağlık ve yoğun kar yağışının yaşandığı Kandıra ilçesinde, kış mevsimiyle birlikte yollarda bozulmalar yaşanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminin bitmesiyle birlikte yolların bakım ve onarımını yapmayı planlıyor. Bu kapsamda 4 Aralık 2017 tarihinde Kandıra ilçesi yolları bakım ve onarımı için ihalesi yapılacak. Planlanan çalışmalarda 2 bin metrekare parke, bin metreküp beton yol, 3 bin metreküp Taş Duvar, 3 bin metreküp Hendek Kaplama, bin metreküp baskı beton kaldırım ve 30 km kanal temizliği işleri yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi Kandıra ilçesinin yanında diğer tüm ilçelerde de kış mevsimi sonrasında yol bakım ve onarım yapım işleri yapmayı hedefliyor. Bu kapsamda Başiskele, Kartepe, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde asfalt yama ve serim yapım işleri için 1 Aralık 2017 tarihinde ihale yapılacak. Planlanan çalışmalarda 35 bin ton asfalt serimi, 10 bin ton asfalt yama ve 12 bin ton plentmiks temel işleri yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç