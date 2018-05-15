Kocaeli’de yüzlerce kişi Kudüs için bir araya geldi

Kocaeli’de yüzlerce kişi Filistinliler için "Büyük Felaket" olarak tanımlanan Nakba’nın yıl dönümünde ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve olayı protesto eden Filistinliler’in şehit edilmesi için bir araya geldi. İzmit’te bulunan Anıtpark Meydanı’nda toplanan yüzlerce vatandaş Kahrolsun Amerika", Kahrolsun İsrail", "Kudüs Müslümanlarındır" sloganları ile Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Filistinliler’e yapılan zulmü protesto etti. Hep bir ağızdan İsrail’in ve ABD’nin protesto edildiği birliktelikte vatandaşların yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Ersoy ve siyasi parti ve STK temsilcileri yer aldı.

Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan protestolar sırasında basın açıklaması yapan AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Ersoy, İsrail ve ABD’nin işgalci bir tutum sergilediklerini vurgulayarak, "ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir ara bulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve göz yaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşrutiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik" dedi.

İsrail’in barışın simgesi olan Kudüs’ü kana bulamasını lanetlediklerini ifade eden Ersoy, "İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın göz bebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve insafsız yaklaşım, ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkum ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Ersoy’un konuşmasının ardından "Katil İsrail, Kudüs’ten defol" sloganları atan Kocaelili vatandaşlar, İsrail ve ABD’yi protesto eden ve İsrail askerlerinin saldırısı sonucunda şehit edilen ve yaralanan yüzlerce Filistinli için dua etti. Vatandaşlar, daha sonra ellerindeki Filistin ve Türk bayrakları ile attıkları sloganları ile alandan ayrıldı.