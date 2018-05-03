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03 Mayıs 2018 10:01

Kocaeli’de yüzlerce üniversiteli açık hava film gösteriminde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10.

Kocaeli’de yüzlerce üniversiteli açık hava film gösteriminde buluştu

03 Mayıs 2018 10:01

Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Açık Film Gösterimi etkinliğinde yüzlerce üniversite öğrencisi bir arayageldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 5-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 10. Kocaeli Kitap Fuarı, birbirinden farklı etkinliklerle ilklere imza atmaya devam ediyor. Kocaeli Kitap Fuarı’nın bir etkinliği de fuara her yıl büyük ilgi gösteren Kocaeli Üniversitesi öğrencileri için düzenlendi. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimi yüzlerce üniversiteliyi bir araya getirdi.


Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Kocaeli Üniversitesi Açık Hava Sinema Günleri etkinliği ve 10. Kocaeli Kitap Fuarı tanıtım etkinlikleri kapsamında bu yıl da devam eden etkinlikte Türk sinemasının en beğenilen filmleri arasında yer alan ’’Neşeli Günler’’in gösterimi yapıldı. Etkinlik kapsamında filmi izlemek için Umuttepe Yerleşkesi’nde bir araya gelen binden fazla öğrenciye film öncesinde İzmit Gazozu ve mısır ikramı yapıldı.


Yapılan ikramın ardından öğrenciler, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi birçok usta oyuncunun yer aldığı “Neşeli Günler” filmini seyretti. Film sonunda oldukça eğlendiklerini ifade eden üniversite öğrencileri, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ettiler.




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