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29 Kasım 2017 14:42

Kocaeli’deki atık suların yüzde 99’u arıtılıyor

2017 verilerine göre Kocaeli’deki atık suların yüzde 99’u denize dökülmeden arıtılıyor.

Kocaeli’deki atık suların yüzde 99’u arıtılıyor

29 Kasım 2017 14:42

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği 7’si ileri biyolojik olmak üzere 22 atık su arıtma tesisi ile Türkiye de yeni bir rekora imza attı. Darıca-Eskihisar arasında yapılacak atık suyu tesisinin tamamlanması ile bu rakam 23’e çıkıp arıtma oranı yüzde yüze ulaşacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirdiği projeler ile Türkiye’ye örnek oluyor. Kentin çehresini değiştiren hizmetlerden Atıksu arıtma tesisleri de Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine yansıdı. TÜİK’in yayınladığı verilere göre, Kocaeli’deki atıksuların yüzde 99’u arıtılıyor. Böylece Kocaeli’deki atık suların tamamına yakın kısmı arıtılarak deşarj edildiği gözler önüne serildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün Darıca - Eskihisar arasında yaptığı ve 35 milyon TL’ye mal olacak projenin tamamlanması ile Kocaeli’de atık su arıtma oranı yüzde yüze ulaşmış olacak. Proje bittiğinde Darıca’nın hiç bir atım suyu denize akıtılmadan Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne aktarılarak bertaraf edilecek.




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