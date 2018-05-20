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20 Mayıs 2018 13:54

Kocaeli’deki cinayete yardım eden şahıs Bursa’da yakalandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’de eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği amcaoğlunu öldüren katile yardım ettiği öne sürülen 1 kişi, Bursa’da operasyonla yakalandı.

Kocaeli’deki cinayete yardım eden şahıs Bursa’da yakalandı

20 Mayıs 2018 13:54

Şahsın olayın ardından Bursa’da da bir kişiyi silahla vurarak ağır yaraladığı belirlendi.


Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde oturan Yusuf Acar, 9 Mayıs’tan sonra evine dönmeyince yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri Acar’ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken polis şehir kameralarınca görüntülendiği belirledi. Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar’ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü itiraf etti. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.


Operasyonu derinleştiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, güvenlik kameralarında katil zanlısı Ş.A.’nın yanında bir başka şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın 30 yaşındaki M.Z. olduğu tespit edildi. Cinayete yardım ve yataklık ettiği öne sürülen M.Z., polis ekipleri tarafında Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki ikametinde üzerinde ruhsatsız bir silah ile kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen şahıs hakkında yapılan incelemede, Kocaeli’deki olaydan sonra Bursa bir kişi silahla vurarak ağır yaraladığı belirlendi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.




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