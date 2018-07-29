Kocaeli’deki köy fırınları sofraları birleştiriyor

Fırınlarda odun ateşinde pişen pide ve ekmeklerin kokusunu duyan sofralara koşuyor.

Kocaeli’de köylüler arasındaki bağı güçlendirmek, paylaşımı artırmak ve bir geleneğin yaşatılması için inşa edilen köy fırınları, sofraların birleşmesine vesile oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılından beri köylere inşa edilen 473 köy fırını, özel günlerde, bayramlarda ve düğünlerde köylülerin imece usulü el emekleriyle, ürettikleri ekmek, pide ve böreklerin odun ateşinde pişmesine imkan sağlıyor. Doğal odun ateşiyle pişen ekmek, pide ve böreklerle kurulan sofralarda bir araya gelen köylüler, geleneklerini yaşatarak paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu fırınlardan birine sahip olan Kandıra’nın Çalköy Mahallesi’ndeki vatandaşlar da belli günlerde bir araya geliyor. Köy meydanındaki fırında pide, börek ve köy ekmeği yapan mahalle halkı fırının çok güzel bir hizmet olduğunu belirtiyor. Elleriyle yoğurdukları hamur işlerini köy fırınında pişirerek paylaştıklarını söyleyen Kezban teyze, “Köyümüzün meydanında çok güzel bir fırın yapıldı. Burada haftanın belirli günleri ekmeğimizi, böreğimizi ve pidelerimizi pişirip yiyoruz. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde komşularımızla birlikte fırını kullanıyoruz. Fırınların yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek mahallelerine fırını kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Köylülerin haftanın belli günlerinde bir araya gelerek yöresel damak tatlarını yaşattığı fırınlar, lezzet durakları haline geldi. Özel gün ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülebilirliğini sağladı. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar, kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2009 yılından bugüne Kocaeli’nin köylerine toplamda 473 köy fırını yapıldı.