Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Aksaray'dan İstanbul'a geziye giden öğrencileri taşıyan servis aracının karıştığı kazada öğretmen Tufan Baydan ve öğrencisi Necati Enes Solak'ın hayatını kaybettikleri belirlendi.

Olay saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri ve kentteki çeşitli okullardan öğrenciler, İstanbul'daki geziye katılmak üzere 68 S 0462 plakalı midibüs ile yola çıktı. Saat 03.30 sıralarında TEM Şirinyalı mevkisine ilerleyen araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Yan yatarak sürüklenen araç bariyerlere saplanarak durabildi.

Öğretmen ve öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Yol kenarındaki bariyerlerin yan camından girerek tavana saplandığı araç içerisinde bulunan 21 kişiden öğretmen Tufan Baydan (27) hastanede ve öğrencilerden Necati Enes Solak (13) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılardan 8'i Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4'ü Gebze Fatih Devlet Hastanesine, 2'si Körfez Devlet ve 3'ü de özel hastanelere sevk edildi. Hastanelere sevk edilen 3 öğrenci ayakta tedavi edilirken, 16 kişinin tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Kaza hakkındaki inceleme sürüyor.