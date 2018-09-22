Kocaeli'deki öğrenci servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kocaeli'de TEM otoyolu Körfez kesiminde Aksaray'dan İstanbul'a öğrencileri geziye götüren servis midibüsünün devrilerek bariyere saplandığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kocaeli'de TEM otoyolun Körfez ilçesi Şirinyalı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan İstanbul'a ortaokul ve lise öğrencilerini geziye götüren M.B idaresindeki 68 S 0462 plakalı servis midibüsü, Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenen araç, bariyerlere saplanarak durabildi.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada olay yerinde 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 18 kişi de yaralandı.

Kazada ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Körfez Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerden birinin isminin 27 yaşındaki öğretmen Tufan Bayram olduğu öğrenilirken, diğerinin ise kimliği henüz tespit edilemedi.