Kocaeli’deki sıcaklık yaz günlerini aratmıyor

Sıcaklık yaz günlerini aratmadı.

Kocaeli’de hafta içi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, kent genelinde soğuk bir havaya sebep olurken, hafta sonu gelen sıcaklık yaz günlerini aratmadı. Güneşli hava ile Kocaeli’de sıcaklıklar 18 dereceye yükseldi. Vatandaşlar da Kasım ayında yaşanan sıcak havanın tadını çıkarmak için sahillere, parklara akın etti.

Yağışlar geri geliyor

Kocaeli’de hissedilen sıcak havanın 27 Ekim Pazartesi gününden itibaren yerini sağanak yağmura bırakacağı tahmin ediliyor. Termometrelerin sıfırın üstünde 18 dereceyi gördüğü sıcaklıkların ise ilerleyen günlerde 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.