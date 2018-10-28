Kocaeliler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anadolu Ateşi ile yaşadı

Anadolu Ateşi Kıvılcım dans grubu tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli'de düzenlenen dans gösterisi, büyük ilgi gördü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Anadolu Ateşi ile yaşandı. Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans grubu tarafından alışveriş merkezinde düzenlenen dans gösterisini çok sayıda vatandaş izleme fırsatı buldu. Farklı yaştan çocukların oluşturduğu Anadolu Ateşi Kıvılcım grubu tarafından sergilenen dans gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1 saat süren dans gösterisini izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetti.

Cumhuriyet Bayramı öncesinde Kocaeliler'i dansla buluşturmanın mutluluklarını yaşadıklarını ifade eden Anadolu Ateşi Kıvılcım Grubu Sorumlusu Ercan Çoban, “Bence Türkiye'nin milli takımıdır Anadolu Ateşi. Dünyanın farklı ülkelerinde Türkiye'yi yıllardır temsil etmeye çalışıyoruz ve çok iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Kıvılcım grubu, Anadolu Ateşi'nin çocuk grubu olarak dansa başladı. Daha sonra bunun için okullarımız açılmaya başladı. Şu anda 10'a yakın okullarımız var. İstanbul'da Gaziantep'te, Ankara'da okullarımız var. Yavaş yavaş Türkiye'nin diğer illerinde de okullarımız açılmaya başlayacak. Çocuklarla çalışmalarımız yaklaşık 2010 yılından beri devam ediyor. Kıvılcım, 2010 yılında dans etmeye başladı. Kıvılcım, 2012 yılında ilk defa dans etti. Şu anda Anadolu Ateşi için dans edecek çocuklarımızı okullarımızda yetiştiriyoruz. Cumhuriyet Bayramı çok önemli bizim için. Onun için İzmit'e geldik. Güzel bir gösteri sunduk” dedi.