Kocaeliler, Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı'nı yalız bırakmadı

Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı'nın ilk iç saha maçında takımı yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

Bu sezon hem basketbolda hem de voleybolda sporseveri mutlu eden adımlar atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarının karşılığını tıklım tıklım dolan tribünlerle aldı. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı ilk iç saha maçında yüzlerce sporsever karşısında oynadı. Lige Atatürk Spor Salonu'nda evinde Aydın temsilcisi Efe Spor'u konuk ederek başlayan Kağıtspor'un evindeki ilk maçını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kağıtspor Kulüp Başkanı Ali Yeşildal ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Konuk ekibin sayısıyla başlayan karşılaşmanın ilk dakikaları skora üretmekte kısır geçti. Ancak temsilcimizin skoru değiştiren oyunu, salonda boş yer bırakmayan yüzlerce taraftara büyük coşku yaşattı. İlk periyotu 15-13 galip tamamlayan Mavi-Beyazlılar, ikinci periyodunda da kaliteli oyunu, pota altında topa hakimiyeti ve başarılı şutlarıyla rakibi karşısında 43-31'lik fark yakaladı. Oyunun ikinci yarısına 12 sayılık üstünlükle başlayan Kağıtspor üçüncü periyotta farkı 7 sayıda tuttu. Maçın son saniyelerinde oyuna 74-74'lük denge geldi. Salondan büyük tepki alan hakem kararlarına rağmen son 5 saniyede mavi beyazlılar, müsabakayı 91-86 kaybetti.

Evinde ve seyircisi önünde maç kaybettiği için büyük üzüntü yaşayan sporculara tribünlerdeki sporseverler alkışlarıyla moral verdi. Kocaeli temsilcisi, önümüzdeki hafta deplasmanda Gemlik Basketbol'a konuk olacak.