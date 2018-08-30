Kocaeliler MFÖ ile coştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında yaz boyunca süren konserlerin finali Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan Mazhar Fuat Özkan (MFÖ)grubu tarafından verilen konserle yapıldı. Düzenlenen konserde sahne alan sevilen grup MFÖ, ”Yalnızlık Ömür Boyu”, “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Benim Hala Umudum Var”, “Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da”, “Sarı Laleler” şarkılarını Kocaeliler için söyledi.

İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Fuarı’nda gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı. Erken saatlerde konser alanında yerini alan vatandaşlar, yaklaşık 2 saat süren konserde Mazhar Fuat Özkan grubunun söylediği şarkılara eşlik ettiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, tam not aldı.