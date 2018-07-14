Kocaelili belediye başkanlarından 15 Tammuz mesajı

FETÖ/PDY terör örgütünce 2 yıl önce 15 Temmuz gecesi başlatılan hain darbe girişiminde, vatanını korumak için sokaklara inen 251 Türk vatandaşı şehit olmuş, binlercesi de yaralanmıştı. Darbenin 2. yıldönümünde mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlara rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dilediler.

Mesajın Türk milletinin büyük bir destan yazdığına dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “O gece şuncu, buncu demeden vatan için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır. Millet olarak kendilerine minnettarız. Türk milleti olarak birliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe ve inancımıza dosdoğru sahip çıktığımız müddetçe; Allah’ın izniyle bizi, hiçbir güç yenemez. 24 Haziran’da milletimizin gerçekleştirdiği büyük dönüşümün neticesinde ülkemizin önü daha da açılmıştır. Sayın Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiyemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Buna engel olmak isteyecek FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu aziz milletin yumruğu altında yok olup gidecektir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım ve diri olalım” dedi.

Yayınladığı mesajda şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “TSK içerisinden yapılanmış olan FETÖ mensupları halkın seçilerek başa geldiği hükumeti indirmeye teşebbüs etti, devleti ele geçirmeye çalıştığı gecede Türk milleti tarihi bir direniş destanı yazdı. Tıpkı 18 Mart 1915’te Çanakkale’de olduğu gibi, aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 yılında ülkemizde yapılan hain darbe girişimini de kalplerindeki iman, yüreklerindeki cesaretle durdurdu. Kültürel, siyasal ve etnik farklılıklarımız olabilir. Ama vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi, demokrasi, özgürlük, eşitlik ortak paydamız. Binlerce yıldır beraber yaşıyoruz, bundan sonra da beraber yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

15 Temmuz’un bir milat olduğunu söyleyen Dilovası Belediye başkanı Ali Toltar, “Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir. O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımızın ayağa kalkması neticesi bir destan olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz’da canı ve kanı pahasına bu toprakları ve bayrağımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bu vatanın sahipsiz olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiler, hepsine minnettarız. Şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz’ları yaşatmasın” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’un Türk milletinin birlikteliğinin dünyaya ispatı olduğunu söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Milletimizin en büyük özelliği milli ve manevi duygularına sahip çıkmasıdır. Söz konusu vatanın bekası olunca her şeyi bir kenara bırakıp, bir ve bütün olmayı en iyi bilen milletiz. Bunu 15 Temmuz gecesi ve sonrasında tüm dünyaya ispatladık. Türk milletinin bu duygularını istismar etmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz vatanseverler bu yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde olduğu gibi daima ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız. 249 şehidimizin içerisinde kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar vardı. Bu millet mevzubahis olan vatan savunması ise her zaman üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Allah 249 şehidimizden razı olsun” şeklinde konuştu.

Milletin büyüyen Türkiye’nin önüne çıkan engelleri 15 Temmuz’da bozduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, “Yeniden dirilişinden rahatsız olan dış güçlerin piyonu olan FETÖ terör örgütünün; milli birlik ve kardeşliğimize kast ettiği kalkışma, yine milletimizin feraseti ve birliğiyle başarısız oldu hamd olsun. Necip milletimiz, Başkomutanları ve Cumhurbaşkanları Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ‘Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan’ ülküsünde birleşerek, hainlerin kirli oyununu bozdu. ‘Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın’ dizelerindeki gibi yurdu, milleti için göğsünü hainlere karşı siper eden ve şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine de sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı