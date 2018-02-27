Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 12:08

Kocaelili izciler toplum için çalıştılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu izciler, ‘İzci Yararlıdır Haftası’ sebebi ile topluma hizmet faaliyetleri düzenleyerek, çeşitli çalışmalar yaptılar.

Kocaelili izciler toplum için çalıştılar

27 Şubat 2018 12:08


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü izcileri, İzci Yararlıdır Haftası sebebiyle dizi etkinlik düzenledi. Mavi Beyazlı izciler, hafta boyunca şehitlik ziyareti ve temizliği, cami temizliği, kuş yuvası yapımı, kuş yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak yapımı, yemleme çalışması, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve fidan dikimi gibi toplam 26 farklı etkinlik gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor bünyesindeki Akçakoca, Albayrak, Merkez, Gazi Süleyman Paşa, Mimar Sinan, Hayme Ana ve Hüma Hatun izci üniteleri, İzci Yararlıdır Haftası kapsamında fidan dikimi, kuş yuvası ve yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak ve yemlik yapımı etkinliklerini gerçekleştirirken, şehitleri de unutmadılar. Bağçeşme’de bulunan Namazgah Şehitliğini ziyaret eden genç izciler, Kocaeli’nin ilk hava şehidi olan Remzi Bey hakkında bilgi sahibi oldu.


Akçakoca, Merkez, Hayme Ana ve Darıca Aslan Çimento izci üniteleri ise kuş yemlikleri hazırlarken, Gazi Süleyman Paşa ve Hüma Hatun izci üniteleri ise bahar aylarında göç ile Kocaeli’ye gelecek kuşlar için yuva hazırladılar. Hazırlanan yemlik ve yuvalar, Albayrak ve Hayme Ana izci üniteleri tarafından ev, okul, park ve yeşil alanlara yerleştirildi.


Öte yandan, Akşemsettin ve Serdar izci üniteleri ‘İzci Yararlıdır Haftası’ kapsamında Cami Temizliği yaptı. İzciler liderleri eşliğinde Serdar ve Körfez Emlak Konut camileri çevresinde temizlik ve mıntıka çalışması yapan izcilere cami cemaati ve mahalle sakinleri teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç