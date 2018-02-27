Kocaelili izciler toplum için çalıştılar

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü izcileri, İzci Yararlıdır Haftası sebebiyle dizi etkinlik düzenledi. Mavi Beyazlı izciler, hafta boyunca şehitlik ziyareti ve temizliği, cami temizliği, kuş yuvası yapımı, kuş yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak yapımı, yemleme çalışması, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve fidan dikimi gibi toplam 26 farklı etkinlik gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor bünyesindeki Akçakoca, Albayrak, Merkez, Gazi Süleyman Paşa, Mimar Sinan, Hayme Ana ve Hüma Hatun izci üniteleri, İzci Yararlıdır Haftası kapsamında fidan dikimi, kuş yuvası ve yemliği yapımı, sokak hayvanları için barınak ve yemlik yapımı etkinliklerini gerçekleştirirken, şehitleri de unutmadılar. Bağçeşme’de bulunan Namazgah Şehitliğini ziyaret eden genç izciler, Kocaeli’nin ilk hava şehidi olan Remzi Bey hakkında bilgi sahibi oldu.

Akçakoca, Merkez, Hayme Ana ve Darıca Aslan Çimento izci üniteleri ise kuş yemlikleri hazırlarken, Gazi Süleyman Paşa ve Hüma Hatun izci üniteleri ise bahar aylarında göç ile Kocaeli’ye gelecek kuşlar için yuva hazırladılar. Hazırlanan yemlik ve yuvalar, Albayrak ve Hayme Ana izci üniteleri tarafından ev, okul, park ve yeşil alanlara yerleştirildi.

Öte yandan, Akşemsettin ve Serdar izci üniteleri ‘İzci Yararlıdır Haftası’ kapsamında Cami Temizliği yaptı. İzciler liderleri eşliğinde Serdar ve Körfez Emlak Konut camileri çevresinde temizlik ve mıntıka çalışması yapan izcilere cami cemaati ve mahalle sakinleri teşekkür etti.