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22 Mayıs 2018 10:54

Kocaelili judocular Avrupa’dan madalya ile döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judocular Avrupa şampiyonası öncesi yapılan son şampiyonadan da madalya ile döndüler.

Kocaelili judocular Avrupa’dan madalya ile döndü

22 Mayıs 2018 10:54


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit milli Judocular, Milli Takım adına katıldıkları ve 32 ülkeden 552 sporcunun mücadele ettiği Judo Ümitler Avrupa Kupası’ndan madalya ile döndüler. Mavi-beyazlılar Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Kupası’ndan 1 altın, 1 gümüş madalya kazandılar. Mart ayından bu yana Milli Takımı temsilen yarışan Kağıtsporlu Ümit Judocular, Avrupa Şampiyonası öncesi girdikleri şampiyonalardan başarıyla dönmeye devam ediyor.


Slovenya’da düzenlenen 32 ülkeden 552 sporcunun mücadele ettiği Judo Ümitler Avrupa kupasında milli takımı temsilen katılan mavi-beyazlı Müberra Güneş 40 kilogramda altın, Merve Azak 44 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldular. Elde ettikleri başarılar ile mavi beyazlı sporcular Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı olduklarını gösterdiler.




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